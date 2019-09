Battipaglia: infarto anche ad anziano, ora sta bene

Un anziano di 86 anni e’ stato colpito da infarto mentre si trovava in uno dei centri di accoglienza allestiti per il disinnesco dell’ordigno bellico a Battipaglia (Salerno). L’uomo era arrivato questa mattina all’istituto ‘Sandro Penna’ con mezzi propri. Soccorso dai sanitari presenti all’interno della struttura, e’ stato trasportato all’ospedale di Eboli dove e’ stato sottoposto a terapia con stent alla coronaria sinistra. Al momento, stando a quanto riferito dal dg dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, avrebbe superato la fase critica. Poco prima all’interno dello stesso centro di accoglienza era deceduta – per cause naturali – una 86enne le cui condizioni di salute erano gia’ gravi.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia