Battipaglia, il tavolo del centrodestra si riunisce

di Erika Noschese

La coalizione di centrodestra è già a lavoro per le prossime elezioni amministrative 2021 nella città di Battipaglia. Nella serata di venerdì, infatti, su convocazione di Fratelli d’Italia si è insediato il primo tavolo per fare il punto della situazione in vista della prossima tornata elettorale, delineare una bozza delle linee programmatiche da seguire e aprire un dibattito anche sul nome del candidato sindaco. Un tavolo ”allargato” alle tante anime, comprese le associazioni che si riconoscono nell’alveo del centrodestra con un unico scopo: serrare i ranghi, creare una alternativa valida e coesa all’immobilismo e al trasformismo della civica Cecilia Francese e del centrosinistra.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia