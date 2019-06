Battibecco tra Micai e alcuni tifosi

Allenamento a porte aperte per la Salernitana oggi all’Arechi in vista dell’impegno di mecoledi contro il Venezia per l’andata dei play-out. Menichi ha provato il 4-3-1-2 con la coppia d’attacco Vuletich-Calaiò (quest’ultimo autore di una doppietta). A fine gara piccolo battibecco all’esterno dello stadio tra il portiere Alessandro Micai e uno sparuto gruppo di tifosi. Fortunatamente tutto è rientrato in pochi minuti. Menichini ha chiesto una tregua ai tifosi chiedendo il loro sostegno per aiutare a salvare la categoria

