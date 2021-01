“Basta polemiche, sindaco e imprenditori devono necessariamente collaborare”

“Sulla zone industriali di Nocera Inferiore auspico un riavvicinamento tra sindaco e imprenditori. In un momento attuale come questo, con l’emergenza sanitaria che ci dà ancora filo da torcere, serve essere uniti e lavorare per garantire i livelli occupazionali delle aziende presenti in città”. Così Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria Cisal Metalmeccanici, interviene sulla polemica scoppiata tra Comune e privati sulla gestione delle aree industriali in città. “Leggo da giorni di polemiche sterili, che non fanno bene a una comunità come quella di Nocera Inferiore. Certamente, le colpe ci sono da entrambe le parti. Ora dobbiamo evitare che a pagare siano i lavoratori.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia