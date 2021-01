“Basta parlare solo di restrizioni e chiusure, ora bisogna pensare al futuro”

di Monica De Santis

“Non avrei mai pensato che l’unica forza sarebbe stata la speranza! Immaginate la dignità di un imprenditore che ha un locale invernale chiuso, dove i mass media fingono di aver erogato Fanta miliardi mentre la realtà è completamente diversa, mi dicevano che dovevo fatturare e l’ho fatto, ma purtroppo i ristori alle neo imprese aperte post aprile 2019 hanno diritto al 400% del fatturato di un mese dove l’attività non era ancora aperta quindi zero ! Mi avete tolto la dignità lavorativa, ma non potete togliermi la voglia, l’energia e la speranza di ripartire! Continuo a pensare a gente che ha investito il loro tempo, i loro studi, i loro corsi di formazione, i loro attestati, il loro sacrificio per un lavoro che da mesi non hanno più !

