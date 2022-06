Basket 2022, il fallimento di Virtus e Pallacanestro Salerno

di Michele Capone

La stagione 2022 del basket salernitano ha il volto raggiante dei ragazzi della Polisportiva Basket Sala Consilina, degli Aquilotti del Cava Basket, dei giovanissimi U 15 della Virtus Arechi, dei promettenti U 19 della Virtus Arechi e della formazione U 17 e U 19 della Pallacanestro Salerno e delle ragazze U 17 della Pol. Battipagliese. Sono queste le formazioni vincenti del basket salernitano. Fanno da contraltare i risultati, non proprio esaltanti della Virtsu Arechi e della Pallacanestro Salerno e il rammarico della Salernitana Basket femminile e dell’Angri, arrivati ad un passo dalla meta.

La parte meridionale della provincia di Salerno esulta per la promozione in Serie B della Pol. Sala Consilina. Un grande risultato, costruito con sapienza dalla società. La voglia di disputare un torneo di rilievo si era già delineata con la scelta del coach: Antonio Paternoster, un tecnico di categoria superiore, già sulla panchina della Virtus Arechi. La compagine salese farà compagnia nella terza serie nazionale, alla Virtus Arechi. La formazione di stanza a Capriglia, ha raggiunto due importantissimi risultati in campo giovanile, portando alle finali nazionale di categoria eccellenza, le formazioni U 15 e U 19. Da sottolineare la prova dell’ U19 che ha mancato il passaggio quarti, arrendendosi solo ai supplementari alla blasonata Varese. Un risultato eccezionale raggiunto grazie al lavoro del Responsabile del Settore Giovanile, il salernitano Giuseppe Caccavo, anche coach dell’ U19. Un tecnico preparato e che è pronto per un incarico di head coach. Non altrettanto brillante il cammino della prima squadra. Eliminata al primo turno da Rieti non ha invertito il trend negativo, anche lo scorso anno uscì al primo turno, mentre quando giocava al PalaSilvestri (sarà un caso?) è uscita in semifinale contro San Severo ( 3-2) e Pescara ( 3-1).

Torna in serie C Cava, una piazza storica del basket che sta anche crescendo come settore giovanile, grazie ad una dirigenza accorta e appassionata.

Si è dovuta arrendere ad un’ avversaria più forte la Salernitana Basket della presidente Somma, alla quale resta comunque la soddisfazione di aver vinto il girone campano di serie B femminile. Soddisfatto anche il presidente della Pol. Battipagliese Rossini. La formazione battipagliese, con una seconda parte di campionato formidabile, ha conquistato la permanenza di A/2 femminile che , ad un certo punto, sembrava impossibile. Ora attende dall’ U 17 qualificatasi per le finali nazionali, altre soddisfazioni.

La Pallacanestro Salerno, come la Virtus, ha raccolto soddisfazioni solo a livello giovanile, con la vittoria nei campionati regionali U 19 e U 17. Amara la stagione della prima squadra che tra alti e bassi non ha ripetuto il campionato scorso, quando sfiorò la promozione in serie B, un traguardo, alla luce della riforma dei campionati recentemente varata dalla FIP, che non potrà essere raggiunto. Infatti il prossimo campionati di serie C gold non prevede la promozione in serie B, ma in nuovo campionato denominato interregionale.

Cosa manca a Salerno? La continuità, quella che consente a Scafati di restare nei campionati di vertice, e quella passione “popolare” che ha spinto Sala Consilina , Cava e Angri. A Salerno manca questo. La Pallacanestro Salerno non riesce a dare continuità alla propria attività. Le vittorie della formazioni giovanili, se ben sfruttate, potranno creare attenzione e passione fra i giovani salernitani e favorire la crescita di appassionati e di praticanti. Discorso diverso per la Virtus che, presentatasi con lo slogan “ C’è una nuova squadra in città”, e questa che ha risposto riempiendo fino all’inverosimile il Pala Silvestri ( i play off con San Severo e Pescara, il derby con Napoli,). Per motivi legati all’impiantistica ha preferito spostarsi a Capriglia, ma trascurando curato il rapporto con la città sta rischiando l’isolamento.

