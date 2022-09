Baronissi, Valiante inaugura il comitato elettorale

Inaugurato il comitato elettorale della Valle dell’Irno del candidato PD al Senato per la circoscrizione Campania 2 Gianfranco Valiante. Nasce a Baronissi il primo punto di incontro per gli elettori di tutta la Valle dell’Irno. “Inizio così da Baronissi il lungo tour elettorale – spiega Valiante – nel comune con in cui, grazie al lavoro degli assessori, dei consiglieri e di tutta la cittadinanza attiva, abbiamo dato vita a qualcosa di importante in termini di sostenibilità, servizi ai cittadini, di opere pubbliche e di bilancio. Il mio desiderio di Politica parte da qui, dall’idea di esportare il modello Baronissi e condurlo fino al Governo grazie al sostegno concreto di ciascuno”. Presenti i candidati Fulvio Bonavitacola, Anna Petrone, il consigliere regionale Franco Picarone, i sindaci del territorio, amministratori e centinaia di cittadini.

