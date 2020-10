Baronissi, Tari sospesa per i commercianti

L’annuncio via social del sindaco di Baronissi Valiante. “Un segnale di attenzione e di sostegno a tutte le categorie interessate dalle chiusure e dalle restrizioni fissate dal DPCM del 24 ultimo scorso. – scrive il primo cittadino – Il pagamento delle rate Tari 2020 sarà sospeso e rinviato ai prossimi anni. Nei prossimi giorni la Giunta comunale predisporrà relativa proposta deliberativa per il Consiglio comunale. Seguiremo ovviamente l’evolversi dell’emergenza perché nessuno resti indietro. Invito intanto tutti i concittadini a spendere ai negozi di Baronissi per sostenere concretamente le attività locali”.

