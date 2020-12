Barbieri e parrucchieri aperti nei giorni festivi: il Comune da l’ok ma è scontro con Cna

Barbieri e parrucchieri potranno decidere autonomamente se lavorare o meno nei giorni festivi. È quanto ha deciso l’amministrazione comunale di Salerno, con un’apposita delibera. Una decisione presa dopo le sollecitazioni di una delle associazioni di categoria che si scontra però con il pensiero di Sergio Casola, presidente regionale della Cna Benessere Sanità e membro di giunta della Cciaa di Salerno. “Evidentemente non ha nessun rapporto con gli acconciatori (riferendosi all’associazione di categoria che ha avanzato la proposta ndr) riporta ed approva l’apertura facoltativa nei giorni festivi che per noi di fatto non esisteranno più – ha dichiarato Sergio Casola

