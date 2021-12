Bar Santa Lucia, 100 anni di storia tutti da festeggiare

di Monica De Santis

Compie 100 anni il Bar Santa Lucia di via Roma. Cento anni tutti da festeggiare e festa sarà. Come annuncia Umberto Russo titolare da 18 anni della struttura… “Il Bar Santa Lucia è sempre stato un locale a gestione familiare, sia dal giorno in cui è stato fondato. Famiglie di Salerno che l’hanno gestito di volta in volta fino ad arrivare alla mia”. Un bar gestito familiarmente, un bar che è sempre stato un punto di riferimento per i salernitani. Qui sin dall’inizio la domenica e il lunedì si ritrovavano i tifosi della Salernitana per commentare il pre e post partita… “Un po’ come succede oggi, quando la Salernitana gioca fuori casa, mettiamo uno schermo molto grande fuori dal locale ed i tifosi seguono insieme a noi la partita.

Il giorno dopo ovviamente ci si ritrova per i commenti”. Dello storico bar ne ha parlato nel 2009, anche Ugo Pecoraro già Vice Direttore del museo diocesano di Salerno… “Questo locale perpetua la tradizione iniziata nella prima metà dell’ottocento.

Quando in via della marina, poi via Garibaldi, oggi via Roma, fecero la loro apparizione bar, ristoranti, alberghi e circoli. Da allora, divenne l’arteria principale e più elegante, tanto che i salernitani la definirono ‘il salotto della città’. Gli avventori che entrano in questo bar devono sapere che la parete sul fondo A settentrione, faceva parte delle mura longobarde che cingevano e difendevano la ‘Opulenta Salernum’, a mezzogiorno verso il mare. Il bar Santa Lucia, gestito attualmente dalla famiglia Russo, agli inizi del novecento denominato ‘Caffè del Leone’, ha Il privilegio di essere ubicato, in parte davanti alla “Torre di Guaiferio”, Principe Salernitano dall’861 all’876. Dal portone d’ingresso dell’ottocentesco palazzo situato accanto al Bar verso ponente, al civico 206, superato uno stretto androne ci si inerpica per un angusta scala che dà accesso agli appartamenti che si trova all’interno della ‘torre di Guaiferio’.

Quest’ultima è ben visibile dal retrostante vicoletto che porta il nome del glorioso principe longobardo, il quale nel 872, sconfisse i saraceni che sin dall’autunno dell’871, si erano presentati con una poderosa flotta davanti alla città cingendola d’assedio. Quasi tutti i fabbricati che si affacciano su via Roma, nel tratto compreso tra via Porta di Mare il Vicolo delle Colonne, hanno gli accessi dal vicolo Guaiferio. I portoni con piccoli androni presentano scale strette e scomode, le stesse che servivano agli armigeri per accedere ai camminamenti situati sulle mura di difesa della città”. E per festeggiare i 100 anni, per festeggiare quest’importante traguardo ecco che il titolare Umberto Russo ha pensato bene di organizzare per la giornata di oggi alcune iniziative. Si inizia alle ore 21 si parte con un momento musicale a cura di una band salernitana che proporrà brani di Lucio Battisti e dintorni, mentre a seguire a mezzanotte subito dopo il taglio della grande torta di compleanno si terrà una tombolata veloce, ovvero un unico giro di tombola con diversi premi in palio. Per chi farà tombola ci sarà una notte, per due persone, nella suite del B&B gestito dai proprietari del bar, con tanto di champagne e vasca idromassaggio.

