Bar Arechi, cibi scaduti e lavoratori in nero

di Pina Ferro

Dipendenti senza regolare contratto di lavoro, locali con gravi carenze igienico sanitarie e cibi scadfduti presenti tra le varie derrate di alimenti. E’ il bilancio del controllo degli uomini del Nas (nucleo antiosofisticazione) all’interno di un’attività imprenditoriale che opera presso lo Stadio Arechi. Nel pomeriggio di domenica scorsa, e, al termine di mirati accertamenti e verifiche avviati presso lo stadio “Arechi” nel corso dell’incontro di Serie A “Salernitana – Sampdoria”, personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, hanno proceduto al controllo dei diversi punti di ristoro e bar ubicati nei vari settori dell’impianto sportivo. Tra le mancanze più rilevanti riscontrate dai militari, vi è certamente quella afferente l’impiego di decine di dipendenti “a nero” (quasi tutti i lavoratori identificati nel corso del servizio), impiegati con diverse mansioni, risultati privi di regolare contratto. Sono state riscontrate evidenti e gravi mancanze di carattere igienico-sanitario e strutturali che sono state segnalate all’ASL di Salerno per le determinazioni di competenza. I vari illeciti contestati alla ditta appaltatrice, sia in materia sanitaria che inerenti la normativa sul lavoro, hanno comportato l’elevazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 150.000 euro, e con la contestuale diposizione della sospensione dell’attività imprenditoriale. E’ stata constatata anche la presenza di un cane all’interno di un punto ristoro, in un’area destinata alla preparazione e confezionamento degli alimenti, oltre che di alimenti scaduti. Allo stato attuale, sono ancora in corso verifiche finalizzate ad appurare quanti tra i lavoratori “in nero” fossero anche percettori del reddito di cittadinanza, al fine di procedere alla revoca del beneficio e al recupero di quanto illegittimamente già percepito.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia