Bancomat fuori uso per il prelievo di contanti, l’ira di Gianfranco Ferrigno della Claai

di Erika Noschese

Bancomat fuori uso per il prelievo ormai da mesi. A denunciarlo il presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno, annunciando che la prossima settimana invierà una nota al prefetto, al sindaco di Salerno e all’assessore attività produttive e turismo del comune della città capoluogo Alessandro Ferrara per attenzionare quanto sta accadendo, da diverse settimane, nella città di Salerno. “Oramai la ricerca di un bancomat funzionante è diventata una ricerca che sa di fantozzismo. Specialmente per non utilizzatori di contanti – ha dichiarato Ferrigno – La feroce riduzione di sportelli bancari e la situazione dei fuori servizio (questo sportello è da oltre un mese che non eroga il servizio) imporrebbe alla vigilanza della banca d’Italia di intervenire. Il cliente/ consumatore paga l’uso del servizio ed avrebbe diritto a riceverlo”.

