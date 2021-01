Bancarotta fraudolenta per società di parcheggi

di Pina Ferro

Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 818.807,55 euro a carico di tre indagati dalla procura di Nocera Inferiore per bancarotta fraudolenta per distrazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avendo maturato debiti, nei confronti dell’Erario, di circa 500mila euro Domenico Tufano, Concetta Massaro e Pasquale Panariello per i magistrati, non solo avrebbero causato il fallimento di una cooperativa sociale, ma avrebbero distratto liquidità dell’attivo fallimentare della società Connie Parking “al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori”, spiega il procuratore capo di Nocera Inferiore, Antonio Centore, che ha coordinato l’indagine insieme con il pm Angelo Rubano.

