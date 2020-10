Banca Campania, positiva dipendente

di Gino Liguori

Causa Coronavirus, chiusa la sede salernitana principale della Banca Campania Centro, ex Banca di Salerno, in via Silvio Baratta. A risultare positiva alla Covid19 una impiegata la cui identità resta celata per ovvi motivi di privacy. Immediatamente le autorità competenti hanno disposto per l’attivazione delle misure anticontagio con il tracciamento di tutti i contatti della dipendente, le disposizioni restrittive per il personale della sede e la ricerca dei clienti che negli ultimi tempi hanno frequentato la banca. Nel frattempo, Banca Campania Centro sta provvedendo alla sanificazione dei locali, e ha fatto sapere ai suoi correntisti che fin quando la situazione non sarà tornata alla normalità potranno rivolgersi alla sede di Corso Vittorio Emanuele nella Galleria ex Capitol.

