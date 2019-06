Ballottaggi: nei comuni del salernitano affluenza alle 12 del 15,65%

Ecco le percentuali di affluenza ai ballottaggi alle ore 12 per le elezioni comunali. In provincia di Salerno nei comuni interessati ha votato il 15,65% in ribasso rispetto a quasi il 20% di due settimane fa alle 12. Complice la giornata calda che ha invogliato i più al mare. Il comune dove si è registrata la maggior affluenza è stato Capaccio Paestum. Tra i cinque composti da Baronissi, Pagani e Sarno fanalino di coda è Scafati con poco più del 12%

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia