Azione si struttura su territorio salernitano

di Erika Noschese

In vista delle prossime elezioni amministrative Azione si struttura sul territorio provinciale. Il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti, infatti, guarda con interesse ai prossimi appuntamenti elettorali che vedranno protagoniste le città di Salerno e Napoli. Ad un anno dalla sua nascita, Azione, fondato e guidato a livello nazionale da Carlo Calenda e Matteo Richetti, perfeziona la struttura organizzativa sul territorio provinciale di Salerno, passaggio politico e programmatico fondamentale per potersi preparare al meglio in vista delle imminenti sfide elettorali ed in particolare il rinnovo di molte amministrazioni comunali, tra cui anche la città capoluogo. Salerno rappresenta in prospettiva – nell’ambito del territorio campano – una delle principali “risorse” di Azione, tanto da essere “premiata” con la nomina del consigliere comunale Antonio D’Alessio a coordinatore regionale del partito

