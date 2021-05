Avviata la procedura di bonifica delle aree degradate

Il Codacons dimostra ancora una volta che ignorare i problemi non porta a niente ma bisogna segnalare tutti i disservizi perché siano risolti. Non solo: dimostra che l’unione fa la forza. Non è passato un giorno che lo staff del Sindaco ha avviato la procedura di bonifica delle aree degradate in via Degli Estruschi e rispettive traverse che il Codacons, su istanza di alcuni cittadini, aveva segnalato. “Il Codacons è e sarà sempre dalla parte dei cittadini.”, commenta l’avvocato Marchetti, che poi chiarisce: “Non è un’amministrazione capace quella che è cieca ai bisogni dei cittadini. Per questo siamo in prima linea per dar voce alle esigenze di tutti ma confidiamo in un rinnovamento dell’amministrazione. Salerno e i salernitani non meritano un così infimo livello di servizi pubblici essenziali, tanto più a fronte di una tassazione così alta”. Il Presidente del Codacons Campania rinnova a tutti i cittadini l’invito a rivolgersi all’associazione: “Mandate le vostre segnalazioni all’indirizzo email codacons.campania@gmail.com. Garantiremo l’anonimato a chi lo vorrà. Purtroppo non potremo mai attivare un cambio di mentalità se continueremo a sopportare le mancanze della pubblica amministrazione, che a volte degenerano in veri e propri abusi. Segnalateci i disagi, le problematiche, le mancanze dell’amministrazione: uniti saremo forti e saremo in grado di lasciare un posto migliore ai nostri figli, ai nostri nipoti. La rivoluzione è adesso, è tempo di agire. È sempre tempo di tirare la testa via dalla sabbia e non ingoiare il rospo!”.

