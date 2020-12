“Avremo una scuola più pronta, moderna, flessibile e avanzata”

Franca Masi è da alcuni anni la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, ed è reggente dal settembre 2019 anche dell’I.I.S. “Filangieri”. E’ proprio quale dirigente scolastica reggente del “Filangieri” le chiediamo come, nelle sue varie componenti, questa istituzione scolastica sta vivendo questi mesi di didattica a distanza? “Sicuramente questa esperienza nuova e drammatica lascerà un segno in tutti noi, ma se, come mi auguro, sapremo attribuirle un senso, potremo uscirne tutti cambiati e sicuramente più attenti e rispettosi del mondo che ci circonda. Anche i ragazzi ne verranno fuori più forti se è vero, come ogni educatore sa bene, che ogni processo di formazione e di crescita non possa prescindere da momenti di difficoltà.

