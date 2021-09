Avossa: “Oggi è il giorno della ripartenza”

di Monica De Santis

Suonerà stamattina la campanella per tutti i bambini, ragazzi e adolescenti della Campania. Da oggi tutti in classe e in presenza, anche se per questi primi giorni, molti dirigenti scolastici, nel rispetto delle normative anti covid, per le scuole superiori hanno stabilito ingressi scaglionati per classi, così da evitare assembramenti. Dunque oggi sarà il giorno della ripartenza, come ha dichiarato anche l’assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa… “Sarà ancora più emozionante che in passato, assistere all’ingresso degli alunni. Sarà bello osservare gli occhi emozionati, gli abbracci e qualche capriccio. La scuola rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro Paese. La pandemia ha provato a metterla in ginocchio ma, al contrario dei suoi detrattori, il nostro sistema scolastico ha retto grazie a uno spirito di resilienza fuori dal comune. Abbiamo fatto il possibile per mettere le Scuole in sicurezza con l’obiettivo di limitare i disagi, ma sarà fondamentale trasmettere serenità agli alunni affinché il suono della campanella segni per loro l’inizio di un nuovo percorso entusiasmante della loro vita. Sarà il giorno della ripartenza, della nostra personale rivincita. – dice ancora Eva Avossa – Stiamo riconquistando una quotidianità che appariva ormai perduta. È fondamentale proseguire con i buoni comportamenti, applicando alla lettera i protocolli disposti dal Comitato Tecnico Scientifico. Non vanifichiamo i progressi fatti perché è fondamentale che la Scuola si svolga in presenza. Per questo invito ancora una volta chi non l’avesse fatto, a rispondere alla campagna vaccinale. È fondamentale tutelare la salute del nostro personale scolastico e dei nostri studenti. A tutti i dirigenti, ai docenti, al personale ATA, ai nostri valorosi studenti, va il mio affettuoso augurio di buon anno scolastico. Buona Scuola a tutti!”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia