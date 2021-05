Avagliano: «Il consultorio avrà finalmente il suo ecografo»

Il consultorio di Cava de’ Tirreni avrà finalmente il suo ecografo. Ad annunciarlo è la consigliera e presidente della commissione comunale Pari Opportunità Filomena Avagliano. «La lotta paga sempre. L’ecografo è arrivato a Cava. Le donne cavesi – spiega sui social la consigliera – meritavano di riavere il consultorio eccellente di un tempo. Ripartire dal consultorio per fare prevenzione, informazione e screening. Una ecografia può salvare una vita. Grazie a quanti hanno lavorato con me per questo traguardo un grande giorno per le donne cavesi». Per ora, come si legge su La Città, il presidio dell’Asl ha una strumentazione temporanea in attesa che arrivino le attrezzature nuove così come previsto da un bando regionale a cui ha preso parte l’Asl Salerno. Per il momento il consultorio cavese è stato dotato di ecografo temporaneo, in attesa che arrivi la nuova strumentazione.

