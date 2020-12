Autorità Portuale, ok per Annunziata

di Erika Noschese

Sembra essere ormai tutto pronto per la nomina di Andrea Annunziata alla presidenza dell’autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale. Nella giornata di ieri, infatti, sarebbe giunto anche il placet del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che, di fatti, sancisce il passaggio di testimone tra l’attuale presidente Pietro Spirito e lo stesso Annunziata, ex sottosegretario ed ex presidente dell’autorità portuale di Salerno. “Il futuro del Porto di Napoli e dell’intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha finalmente prospettive più rosee con la nomina di Andrea Annunziata”, ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia