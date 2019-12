Auto si ribalta, due feriti

È di due feriti lievi il bilancio dell’incidente stradale verificatosi poco fa nella zona orientale di Salerno. Per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate provocando il sinistro in via Filippo Smaldone. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato i malcapitati presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Stando a quanto emerge fino ad ora il conducente che ha provocato l’incidente sarebbe fuggito.

