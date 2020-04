Auto fuori strada finisce contro palo della luce, incidente in Via S.Leonardo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in Via San Leonardo a Salerno. Per cause ancora da appurare un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada e andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione. Ferito è stato prontamente soccorso e trasportato al Ruggi per le cure del caso.

