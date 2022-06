Auto contro muretto di recinzione, muore il 24enne Aniello Cavallo

di Luca Capacchione

Una tragedia quella che si è consumata la notte scorsa in via delle Industrie a Bellizzi, dove un 24enne di Montecorvino Rovella, Aniello Cavallo, è deceduto a seguito di un incidente. L’auto su cui si trovava il giovane, dopo essere uscita della carreggiata, ha travolto un palo dell’illuminazione pubblica ed un muretto di recinzione di un’abitazione. Il mezzo ha poi concluso la sua corsa schiantandosi contro l’impianto GPL della stessa abitazione. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo, una volta giunti sul posto. Ad estrarre il corpo e prontamente riconsegnarlo alle cure e al dolore della famiglia i Vigili del Fuoco del comando di Salerno, che hanno dovuto prontamente mettere in sicurezza l’area intercettando la perdita di GPL con la chiusura del bombolone, per evitare che potesse accadere anche di peggio. Momenti di silenzio nella cittadina dei Picentini e tanto sgomento, per l’ennesima giovane vittima della strada. Messaggi di cordoglio dei sindaci di Montecorvino Rovella e di Bellizzi: “Questa notte un giovane della nostra comunità ha perso la vita a seguito di un terribile incidente avvenuto a Bellizzi. Una tragedia che ci lascia attoniti, ancor di più perché ad essere spezzata è stata la vita di un ragazzo di 24 anni. Alla famiglia il cordoglio mio e di tutta la comunità di Montecorvino Rovella”, ha detto Martino D’Onofrio, primo cittadino del comune picentino; “Perdere la vita a 24 anni per un incidente è una beffa del destino. Inaccettabile! Stanotte per un tragico incidente, sono in corso ancora degli accertamenti, sulla s.s.164 presso la zona industriale di Bellizzi il giovane Aniello Cavallo di Montecorvino Rovella ha perso la vita. È rimasto schiacciato nell’abitacolo della sua auto. Siamo profondamente addolorati, ci stringiamo al dolore e al cordoglio dei genitori di Aniello e ai suoi cari. Che la terra gli sia lieve. Siamo al fianco della comunità di Montecorvino”, ha dichiarato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Tanti i messaggi sui social di coetanei e concittadini, che si stringono al lutto della famiglia: “Un ragazzo d’oro, educatissimo, grande lavoratore. Non ci sono parole per il dolore di questa famiglia: il Signore lo accolga nelle sue braccia”, scrive A.G. su Facebook e ancora “Aniello non ti vedrò più. Che dolore stamattina, che strazio. Che la terra sia lieve. Condoglianze alla famiglia e che riposi in pace”, ha commentato G.A. Per l’ultimo saluto ad Aniello, oggi alle 10:00 parte il corteo dall’abitazione del defunto, che alle 10:45 arriverà alla chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine nella frazione Macchia di Montecorvino Rovella.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia