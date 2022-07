Aurora Perrone, 19 anni è stata la più votata: “Impegno primario per lo sport”

di Luca Capacchione

Aurora Perrone, neodiplomata, 19 anni, è stata la più votata con 138 preferenze alle ultime elezioni del forum. Appartenente al gruppo Generazioni d’Idee, è fiera di affermare il proprio futuro a Battipaglia, costruendolo passo passo anche attraverso il proprio impegno nella cosa pubblica.

Da dove nasce la tua candidatura e quali sono state le prime emozioni da eletta?

La mia candidatura è una candidatura plurale, un noi perché siamo un gruppo e la volontà era quella di esprimere una proposta di senso unitario. Sono nata qui, sono cresciuta qui e sempre vissuto la mia città in pieno, soprattutto il centro cittadino, con molta anima. Vorrei trasferire anche agli altri questa volontà di vivere Battipaglia. La voglia di mettermi in gioco parte da qui. Il risultato è stato inaspettato e sono ancora più contenta del traguardo raggiunto, poiché tutti gli elettori che hanno scritto il mio nome mi hanno dato fiducia e mi spingono a ricoprire con responsabilità la carica Siete un gruppo – Generazione d’Idee – e lo avete dimostrato.

Insieme, come affronterete la sfida dell’elezione del Presidente?

Per ora ci stiamo godendo la vittoria. Avendo candidato due uomini e una donna, il nostro risultato è ancor di più inaspettato, ma siamo fin troppo soddisfatti. Siamo stati eletti in tre e la soddisfazione è grande e non nascondo che è giusto poterne vivere i frutti. Per la partita del Presidente e degli altri organi stiamo sentendo già altre voci anche se ci sarebbe piaciuto poterlo fare subito. Purtroppo, è stato impossibile parlarne perché come Generazione siamo un gruppo vasto ed è giusto confrontarci anche con chi ci ha dato fiducia. Per citare il nostro Romano Carabotta “la mia candidatura è la nostra candidatura” e dobbiamo ascoltare tutti. La corsa al Presidente è difficile e va gestita bene, senza arrivare impreparati.

Quando si chiuderà l’iter dell’elezione degli organi, quale sarà il vostro primo atto in forum?

Non appena potremo, lavoreremo in gruppo sin da subito. Personalmente, per una questione di affetto ed esperienza personale, vorrei dedicare nel centro di Battipaglia spazio allo sport, poiché è fondamentale per i giovani – e per i meno giovani – praticare attività sportiva. Altra cosa importante sarà realizzare uno spazio per gli studenti e sono contenta che anche altri eletti ne abbiano parlato. Ci sono tanti ragazzi che vogliono studiare in tranquillità insieme, in uno spazio adeguato, e la pandemia ci ha fatto capire quanto sia importante la socialità. Sport e studio sono i due temi su cui mi concentrerò.

