Aumento casi Covid, le nuove disposizioni del sindaco di Cetara

In seguito alle nuove direttive ministeriali e alla presenza di aumentati casi nel nostro territorio e nei comuni limitrofi, il Sindaco di Cetara dà disposizione di:

– chiusura immediata della sala anziani per evitare assembramenti,

– annullamento di tutti gli eventi comunali e religiosi (eccezione fatta per le funzioni religiose),

– divieto di trasmissione televisive (compresi eventi sportivi), divieto del gioco delle carte e/o riproduzione di musiche davanti ai bar e a tutte le attività commerciali.

La seguente ordinanza entra in vigore da oggi 24 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

Controlli verranno effettuati da parte delle forze dell’ordine nelle case in affitto per l’Immacolata.

Possibili nuove disposizioni potranno sopraggiungere nei prossimi giorni.

Si ricorda alla cittadinanza di essere prudenti, usare la mascherina anche all’aperto, mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti, sia nei luoghi chiusi sia nei luoghi all’aperto e di limitare le visite ai parenti, il numero dei commensali durante i pranzi e le cene delle festività natalizie.

