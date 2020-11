Aumentano i contagi, Novi Velia in lockdown: firmata l’ordinanza

Novi Velia in lockdown. Lo ha stabilito il sindaco Adriano De Vita che, nella giornata di ieri, ha firmato l’ordinanza. L’obiettivo, stando a quanto rende noto il primo cittadino, è contenere l’incremento dei contagi che si registrano dal mese di ottobre. Dunque, da oggi e fino al prossimo 20 novembre è fatto divieto di allontanarsi dal territorio comunale per i residenti e quello di accesso per i non residenti o domiciliati. Saranno sospese: le attività degli uffici pubblici (eccezion fatta per i servizi essenziali e di pubblica utilità), le attività scolastiche in presenza, le attività artigianali, produttive e commerciali comprese quelle di ristorazione che potranno effettuare solo consegne a domicilio.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia