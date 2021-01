Aumentano i contagi, arriva la stretta del primo cittadino

Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha adottato ulteriori misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19. Con 52 cittadini positivi, in attesa dei risultati di 35 tamponi molecolari eseguiti venerdì, Maiori è il comune della Costiera Amalfitana che conta il maggior numero di contagi. Per questo il primo cittadino, autorità sanitaria locale, con senso di responsabilità, ha emanato ordinanza con la quale, a partire da oggi dispone il proseguimento della didattica a distanza (le scuole rimarranno, dunque, chiuse), la chiusura delle chiese, degli uffici comunali, del cimitero comunale, dei circoli sociali.

