Aumenta la capienza dello stadio Arechi

“La commissione di vigilanza ha preso visione delle operazioni messe in atto dal Comune di SALERNO e ha dato parere favorevole per l’ampliamento della possibilita’ di ospitalita’ del pubblico”. Lo ha detto il sindaco di SALERNO, Vincenzo Napoli al termine della riunione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che si e’ riunita allo stadio Arechi per valutare l’aumento della capienza dell’impianto. “I posti – ha aggiunto il sindaco – passano da 26.500 a 29.740 e questo e’ stato possibile grazie ai tornelli che sono stati aggiunti, alle operazioni compiute a vari livelli per la sicurezza. Credo che gia’ dalla prossima partita (Salernitana-Bologna in programma sabato, nda) si potra’ avere una presenza di pubblico importante perche’ la squadra lo merita”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia