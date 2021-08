Auletta, a Palazzo Jesus la presentazione di Pensieri Fugaci

Il 16 agosto alle ore 20:30 presso la terrazza Palazzo monumentale Jesus di Auletta si terrà la presentazione dell’opera prima “ Pensieri Fugaci “ della poetessa Chechile Maria Teresa. L’evento organizzato e patrocinato dal Comune, vedrà la presenza del sindaco di Auletta Pietro Pessolano, del vicesindaco Antonio Addesso. Un ritorno alle origini per la Chechile che attraverso questo evento vuole rimarcare il suo attaccamento alla sua terra, si suoi luoghi e dal quale non si è mai discostata. Pur vivendo ormai da anni nelle Marche, dove svolge la professione di infermiera, la passione per la poesia le è stata sempre accanto, tanto da farle avvalere il titolo di infermiera- poetessa. Numerosi i riconoscimenti a lei attribuiti anche istituzionali. Tra I quali vanno ricordati, proprio con questo libro, quando nel luglio del 2020 la regione Marche le ha attribuito il riconoscimento come artista appassionata alla vita. Della sua attività professionale, unitamente a quella poetica ne ha fatto un connubio indissolubile. Nel giugno di quest’anno Pesaro, attraverso l’amministrazione e il sindaco Ricci, le ha riconosciuto tale merito con un murale, in occasione della memoria alle vittime del covid. Perché con la Chechile la poesia è entrata in ospedale cogliendone quell’aspetto di unicità tra cura del corpo e cura dell’anima. L’evento, come la stessa autrice dichiara, è in chiave di spettacolo perché la poesia è quel saper unire le diverse amine del mondo artistico. Tra musica, danza, arte visiva e fotografica. Va ricordato che la stessa copertina del libro ii è stata già premiata ed esposta presso il museo Zeffirelli di Firenze lo scorso settembre. – “Sarà una serata all’insegna della riflessione e della compartecipazione.” – ha dichiarato l’autrice. – “ Riconoscente al comune di Auletta e a tutta l’amministrazione che, attraverso questa bella iniziativa, riafferma il significato e l’importanza ella cultura in ogni sua forma espressiva”- . Una location quella dello Jesus che farà da corollario per una serata di magia, di fantasia ma anche di speranza, perché non restino solo “pensieri fugaci” ma possano vibrare e spiccare il volo, nel cuore e nella mente di ognuno di noi. L’evento vedrà la presenza del prof Giuseppe Catapano presidente OPE e rettore degli studi universitari giuridici di Napoli e quella della prof ssa Rosanna Langone . In collaborazione con le associazioni Impact e Para un principe Enano. Voce prestata alla declamazione dei versi a cura di Patrizia Giardini.

