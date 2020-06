Auguri ai San Pietro Cerzosimo Senior & Junior

Auguri a Pietro Cerzosimo Senior & Junior, sulla stessa “barca” stanotte, dalla quale la tradizione vuole si traggano auspici sul buon esito del raccolto, o se il destino riservai buone o brutte sorprese. Vele spiegate e vento in poppa per entrambi, punti cardinali dell’intera famiglia, appena 130 anni in due, un razzo augurale, stasera, dal balcone di Olga e Tonino e gli auguri dall’intera redazione di Le Cronache del Mezzogiorno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia