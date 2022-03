Auditorium, Tringali annuncia novità ma il parcheggio non ci sarà più

L’Auditorium torna al centro della questione politica. A sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale è la consigliera d’opposizione Elisabetta Barone che chiede al sindaco Napoli e all’assessore Tringali di procedere in tempi rapidi. “Occorre dare impulso a questa problematica, si parla di una struttura realizzata nel 2016 e dal 2018 si spendono cifre consistenti per la vigilanza ma questo bene deve essere donato alla cittadinanza – ha infatti dichiarato l’ex candidata sindaca – Ad oggi, al Verdi vanno oltre 3 milioni e si potrebbe ipotizzare di destinare parte di questi fondi all’Auditorium che svolge un ruolo culturale in questa città”. A replicare è proprio l’assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza, Claudio Tringali che annuncia importanti novità già nei prossimi giorni. Dopo anni di battaglie però l’amministrazion comunale si ricorda che il parcheggio a raso, più volte sollecitato anche dagli studenti dell’Auditorium, non può essere realizzato in quanto il campetto che dovrebbe trasformarsi in posto auto è in una zona ad alto rischio. Da qui la proposta, ribadita in più occasioni e mai seriamente presa in considerazione, di istituire un servizio navetta. Da anni, infatti, gli studenti lamentano l’assenza di posti auto e le polemiche con i residenti della zona che, in più occasioni, hanno creato danni alle vetture in sosta. Un tema, quello dell’apertura dell’Auditorium, che resta sempre attuale. er.no

