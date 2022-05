Attilio De Lisa ha chiesto al Presidente Landi la visibilità Nazionale

Si è svolta venerdì a Bellizzi alla presenza del Sindaco Mimmo Volpe la Convocazione del Consiglio Provinciale di cui il Presidente Sezione Cav. Attilio De Lisa ha partecipato come Consigliere provinciale Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento. “Dopo il profuso impegno con incremeto di tessere annuali di cui ringrazio vivamente Voi amici stretti per il rinnovo tesseramento e la fiducia che mi date di rispetto alla nostra zona periferica, ho richiesto al prof. Antonio Landi e questa volta davanti a tutti, la visibilità a livello Nazionale. Tutto in merito dopo che sono stato costretto a subire contrasti e critiche non solo a livello locale negli ultimi anni ma soprattutto ieri a livello provinciale anche davanti ai Presidenti di Caserta, Avellino e Napoli. Come ribadito venerdì al Nazionale, il Sottoscritto senò terminera’ il mandato fino al 2024 e dopo di ché resterà solo come Presidente Onorario a vita o semplice Tesserato” ha detto il cavaliere Attilio De Lisa

