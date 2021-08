Attesa per l’annuncio di Simy

C’era grande attesa per l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Simy alla Salernitana e invece bisognerà attendere ancora uno o due giorni. Dal club granata trapela massima fiducia e a spiegare il rinvio della firma sul contratto sono stati addotti motivi puramente burocratici. L’accordo con il Crotone, d’altronde, è stato pienamente raggiunto e anche con il calciatore c’è l’intesa dal punto di vista economico e contrattuale. Tra oggi e domani, quindi, Simy sarà un giocatore della Salernitana, nonostante un timido sondaggio effettuato dall’Udinese, proprio ieri sera. Il mercato della società granata, naturalmente, non si fermerà con l’arrivo del bomber del Crotone. A centrocampo c’è sempre in pole Viviani, ma nelle ultime ore da Lecce è rimbalzata la notizia dell’interessamento della Salernitana per il fantasista Mancosu, elemento che piace molto al ds Fabiani e che potrebbe garantire quel pizzico di qualità necessaria al centrocampo granata. Grassi, in uscita da Parma può essere un’alternativa da tener presente. Resta sempre in piedi la trattativa con la Sampdoria per Caprari, Chabot e Leris. Sul primo c’è l’ok di Castori che però soprattutto in difesa vorrebbe Gagliolo. Per quanto riguarda Caceres oggi è previsto un nuovo contatto con l’agente del calciatore svincolatosi dalla Fiorentina ma che piace in Serie B a Monza e Parma. Naturalmente, sfruttando il fattore Serie A, il club granata potrebbe partire avvantaggiato. In uscita Firenze è seguito da Pescara e Modena mentre Schiavone non ha trovato l’accordo con l’Alessandria e resta sempre nell’orbita del Cosenza che vuole anche Sy, altro elemento non convocato da Castori per il match di ieri sera contro la Reggina. Da sistemare c’è anche l’attaccante Giannetti, ormai ai margini del progetto granata ma che non sembra avere al momento grande mercato, anche a causa dell’ingaggio. Possibile come soluzione ultima la risoluzione contrattuale.

