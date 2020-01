Atena Lucana, ogni nascita è una festa per la comunità: un dono per i neonati

Un pacco dono per tutti i neonati di Atena Lucana perché ogni nuova nascita è una festa per la comunità. Si è svolta ieri, ad Atena Lucana, in un’aula Consiliare riempita di gioia e per la prima volta di tanti passeggini, la cerimonia di consegna dei pacchi dono ai nati del 2019. L’iniziativa nasce da un’idea dell’assessore alle politiche sociali Francesco Manzolillo, su modello scandinavo, per accogliere le bambine e i bambini nati nel 2019 dando un contributo, piccolo ma concreto, a tutte le famiglie, senza distinzioni di reddito. I pacchi dono contengono prodotti nursery di prima necessità come pannolini, creme, salviettine. L’iniziativa di benvenuto nella comunità di Atena Lucana ai neonati si inserisce nella serie di iniziative, messe in atto dall’amministrazione comunale, volte a porre un argine concreto allo spopolamento che colpisce i nostri territori. Un benvenuto ai neonati nella comunità di Atena Lucana che segue il benvenuto nella comunità civile di Atena Lucana dato ai maggiorenni nella serata del 27 dicembre scorso con la cerimonia di consegna di un’edizione critica della Costituzione italiana ai diciottenni del 2019.