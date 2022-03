Assistenza sanitaria gratuita per i senza fissa dimora

di Monica De Santis

Una proposta di legge per garantire l’assistenza medica gratuita ai senza fissa dimora. E’ questo il nuovo progetto al quale sta lavorando il consigliere regionale Franco Picarone, e che sarà presentato nei prossimi giorni. L’ex assessore comunale spiega anche come in Regione Campania si stia lavorando per garantire ai cittadini il massimo dei servizi per una migliore ripresa dopo il periodo di pandemia che ha visto stravolgere la vita di ognuno di noi. “Tra i primi obiettivi che abbiamo portato a termine è l’istituzione dello psicologo di base – spiega il consigliere regionale, già assessore alle attività produttive del Comune di Salerno – che si va ad affiancare al medico di famiglia e al pediatra di libera scelta. Un intervento questo molto importante che ci vede come prima regione d’Italia ad istituire un servizio del genere”. Sul tema delle infrastrutture e sull’impegno della Regione Campania per il territorio di Salerno Picarone spiega che la Regione continua a garantire il suo impegno per far crescere la città e tutta la sua provincia… “Martedì c’è stato l’incontro tra il ministro Giovannini e il Governatore De Luca, per presentare il progetto dell’alta velocità e degli investimenti per le infrastrutture come metropolitana e servizi di collegamento viario che consentiranno di avere sicuramente un miglioramento nei collegamenti complessivi di mobilità, ma avranno anche una ricaduta importante in termini di occupazione. Si tratta, infatti di investimenti, di molti miliardi di euro, che andranno a beneficio del territorio e che, come detto, creeranno occupazione. – dice Franco Picarone – Inoltre è stato anche detto come dal Pnrr per questi tipi di investimenti ben il 55% verranno nel Mezzogiorno d’Italia e la Campania avrà un ruolo di primo piano. Questo è un lavoro che stiamo facendo proprio in queste ultime settimane, ma noi, e questo va detto, stavamo già lavorando con grande impegno su altre iniziative importanti come l’aeroporto, – conclude il consigliere regionale – sulla quale ci sarà uno sbocco positivo, tra l’altro in tempi non lunghi, che porterà grandissimi benefici per l’economia non solo della città di Salerno ma di tutta la provincia”.

