“Assenza Spettacolare” Francesco Boccia pronto a manifestazione da solo domani davanti al Verdi. Il sostegno di Le Cronache

Domani dalle ore 10,30 alle ore 12 il mondo delle arti della musica del teatro e della danza, in tutt’Italia farà sentire la propria voce a favore della riapertura di tutti i luoghi perfomativi, sicuri per il corpo e per la mente, nell’ambito della manifestazione nazionale “Assenza spettacolare” sostenuta da tutti i cartelli sindacali. A Salerno inizialmente erano state programmate tre manifestazioni, due per domani ed una per sabato. Le due di domani sono state, purtroppo, annullate. Ma il ballerino Francesco Boccia, insegnante e titolare della scuola di danza “New Space of dance” non ci sta (ed ha ragione) e così domani alle 10,30 sarà comunque presente davanti al Massimo Teatro Cittadino. Personalmente, speriamo, che anche altri si uniscano a loro, intanto Le Cronache appoggia Boccia ed invita tutti anche coloro che stanno al di qua del palcoscenico ovvero il pubblico, la stampa specializzata a stare a fianco della cultura e di quanti hanno scelto questo lavoro e questo mondo per vivere e farci vivere.

