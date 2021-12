Assembramenti alla vigilia di Natale sul corso e piazza Flavio Gioia

Assembramenti si sono registrati per tutta dalla mattinata e fino al tardo pomeriggio lungo il Corso Vittorio Emanuele, piazza Portanova, via Portanova e in piazza Flavio Gioia a Salerno. Centinaia e centinaia di giovanissimi e non solo davanti ai tanti bar della zona per brindare al Natale. Diversi gli interventi delle forze dell’ordine presenti in zona, che invitavano le persone ad indossare la mascherina e a non consumare bibite o cibo per strada.

Tanti gli interventi, ma comunque pochi vista la molte di presenze in centro città. Tante persone per strada, boom di incassi per i bar, bottino magro invece per le altre attività commerciali che invece hanno lamentato un calo delle vendite.

