Assemblea elettiva di Confesercenti, Raffaele Esposito riconfermato presidente provinciale

di Monica De Santis

“Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi dopo l’emergenza epidemiologica chiedono di riapproriarsi del proprio futuro”. E’ questo l’argomento al centro dei lavori della seconda Assemblea Elettiva della Confesercenti Provinciale di Salerno, svoltasi nella giornata di lunedì presso la Sala convegni della Camera di Commercio di Salerno. Un’assemblea che ha analizzato il settore delle imprese a 447 giorni dal primo lockdown, ragionando su come e su cosa si possa davvero fare per risollevare l’economia del nostro paese e più nello specifico della nostra provincia, prima di passare alle elezioni che hanno visto riconfermato alla carica di presidente provinciale. Raffaele Esposito. Riconfermato nel ruolo di direttore provinciale Pasquale Giglio e dalla presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, eletta in assemblea nazionale, affidando così un ruolo da protagonista alla sede territoriale valdianese. Le elezioni si sono svolte dopo i saluti istituzionali che hanno visto la partecipazione di numerose personalità, tra cui il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il presidente della Camera di commercio di Salerno Andrea Prete, l’on. Franco Picarone, il sindaco di Salerno Enzo Napoli e altre rappresentanze della Regione e della Provincia. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Confesercenti Regionale, Vincenzo Schiavo, il quale ha precisato che l’associazione ha svolto, anche durante la pandemia, un lavoro attento e puntuale di informazione e di presenza sul territorio, senza lasciare mai indietro nessuno e che questo sarà pure lo scopo prefissato per i prossimi anni, in considerazione anche del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “A 447 giorni dal primo lockdown: le imprese di oggi, è con questo titolo – ha affermato la neo eletta in assemblea nazionale, Maria Antonietta Aquino – che si è aperta la seconda assemblea elettiva della Confesercenti provinciale di Salerno che vede la riconferma del presidente Raffaele Esposito e del direttore Pasquale Giglio a cui vanno i miei più sinceri auguri. Con sorpresa ma con entusiasmo ho accolto anche la mia nomina ed elezione come membro dell’assemblea nazionale della Confesercenti: un altro piccolo tassello che porta sui tavoli istituzionali, a livello nazionale, la Confesercenti Vallo di Diano e le sue imprese. Cercherò di svolgere sempre con determinazione e responsabilità il ruolo che mi è stato affidato”

