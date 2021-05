Assegnazione di appalti sempre alle stesse imprese e professionisti

Avevano posto in piedi un collaudato sistema adoperato per indirizzare l’assegnazione degli appalti sempre a favore delle medesime imprese, così come gli incarichi professionali relativi alle progettazioni. Con l’accusa di turbativa d’asta è stato arrestato il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò. Nell’inchiesta è rimasto coinvolto l’’ingegnere salernitano Antonio Masturzo al quale è stato notificata l’interdizione dai pubblici uffici. Masturzo era l’ingegnere aggiudicatario della “procedura negoziata riguardante servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’archittetura per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni relativa all’opera pubblica denominata adeguamento sismico dell’edificio scolastico in via Carlo Marx”…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia