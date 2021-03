Assegnati i premi i Wedding Award di Matrimonio.com

di Monica De Santis

Matrimonio.com celebra l’ottava edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, ai quali hanno partecipato le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. In questa edizione, in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori professionisti del 2019, ultima stagione di matrimoni celebrati con normalità, che a quelli del 2020, anno nel quale hanno dovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il metodo di assegnazione, essendo l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi. Matrimonio.com è un portale parte del gruppo leader del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc. Setta in tutto le aziende premiate dal portale per matrimoni. Setta aziende che si occupano a vario titolo di offrire i migliori servizi per gli sposi. E così nella categoria banchetto troviamo 13 vincitori che sono per la maggioranza strutture di Capaccio Paestum come l’ Hotel Ariston, Hotel Minerva Paestum, Hotel Royal Paestum, Mec Paestum Hotel, Oleandri Wedding Paestum, e Savoy Beach Hotel. Le altre strutture premiate sono la Tenuta dei Normanni di Salerno, Hotel Raito di Vietri sul Mare, Hotel Villa Antica di Eboli, Le Nereidi Eventi di Amalfi, Tenuta Leone – Stasi Group di Calvanico, Torre La Cerniola di Maiori e Villa Soglia Matrimoni ed Eventi di Castel San Giorgio. Otto invece i vincitori per la sezione fotografia. I premi sono andati a Antonio De Marco Fotografo e Foto Albanese entrambi di Agropoli, Augusto De Girolamo di Pagani, Eleonora Ferolla Fotografia di Baronissi, Emiliano Russo Photographer di Amalfi, Gerry Capaccio Fotografo di Fisciano, Luigi Castagna Foto & Film Production di Salerno e Officine Fotografiche di Sarno. Sono 14 invece i vincitori nel settore musica e con precisione si tratta di: Alessia Ontheroad di Ceraso, da Salerno Ciro Triassi Music Live, Dixie & Co., Domenico & Bianca, Flat Four Salerno, Gruppo Arechi, Jazz’o, La posteggia di Claudio e Diana, Made in Swing e Michele Megaro Dj & Animation, ed ancora Matrimoniosumisura di Pontecagnano Faiano, Robin e Giovanna di Capaccio Paestum, SG BandMusicLive di Campagna, Tania & Mario Musica e Spettacoli di Battipaglia. Quattro i vincitori per la sezione auto per matrimonio e che sono: Alfie AutoEventi di Capaccio Paestum, Auto Sposa e Non Solo di Nocera Superiore, Luxury Cars And Yachts di Scafati e Maggiolino Wedding di Salerno. Per la categoria partecipazioni un solo vincitore: Inviti a Nozze di Battipaglia. Mentre sono due i vincitori della sezione bomboniere Etiké Bomboniere di Fisciano, Maroflor di Celle di Bulgheria. Due i vincitori anche per la categoria animazione: Marco Battipaglia Ritratti e Caricature di Salerno e Ritrattista e Caricaturista Luca Meo sempre di Salerno. Sono nove invece i vincitori della categoria Wedding Planner e sono: Carolina Spezzano Wedding Planner di Fisciano, Nuances E20 di Battipaglia, Sartorie Eventi di Battipaglia, Simona Imparato di Montecorvino Rovella, e da Salerno Alma Guerrini Event Planner, Anna Caramante, Concetta Piccolo Event Designer, Invento Sogni, Rosy Landi Wedding & Events Planner. Cinque i vincitori per la categoria Sposa e accessori e sono Anita Sposi e Michela Elitedi Scafati, Atelier Diva Sposa e Passaro Sposa di Salerno, Miamastore Atelier di Montecorvino Pugliano Sei i premiati per la categoria Bellezza e benessere: Alessandro Iannone, Nadia Galdi – Make-Up Artist, e Alfonso & Cristina Guariniello di Cava de’ Tirreni, Artemisia – Valeria Di Palma di San Marzano sul Sarno, Chiara Autuori di Salerno, Valeria Conforti MakeUp di Scafati. Quattro i vincitori della categoria Luna di Miele: Gabriella Livia Iovino – Consulente Cartorange di Salerno, I Viaggi del Futuro di Cava de’ Tirreni, Rossoclub Viaggi e Villaggi di Salerno, Marco Senatore Viaggi di Cava de’ Tirreni. Altri due premi sono stati poi assegnati a Il Chiosco di Baronissi e Selfie Special Mirror di Capaccio Paestum

