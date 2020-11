Assegnatari di alloggio ma non possono entrarvi

di Pina Ferro

Tredici famiglie sono assegnatarie di un alloggio popolare a Capitignano di Giffoni Sei Casali, ma da mesi attendono di poter entrare in possesso della loro nuova abitazione. La denuncia arriva da, Antonietta Pennasilico, assegnataria di uno degli immobile, che da anni vive in un’abitazione non idonea per la sua famiglia e soprattutto per i suoi bambini. Era il 2017 quando il comune di Giffoni Sei Casali emanò il bando per l’assegnazione di alloggi popolari da realizzare nel casale Capitignano. Furono diversi i cittadini che presentarono domanda per l’assegnazione e, al termine dell’iter previsto, fu stilatta la graduatoria degli aventi diritto.

