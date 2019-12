Aspiranti scrittori cercasi: al via il primo concorso targato Saggese Editori

E’ ufficialmente partito il primo concorso letterario targato Saggese Editori.

La Saggese Editori è una casa editrice ideata è fondata dal giovane giornalista salernitano Francesco Maria Saggese.

L’idea di avviare questo progetto, nasce principalmente per l’amore della letteratura, e per la volontà di poter dare la possibilità, a tanti autori e autrici, emergenti e non, di poter pubblicare il proprio libro senza alcun costo da parte loro.

“Il nostro obiettivo” – dichiara Saggese “è creare una comunità che attraverso la pubblicazione di lavori unici e originali, possa conoscere e far conoscere nuovi autori e valorizzare il loro talento”.

Il concorso letterario nasce con l’idea di valorizzare gli autori, prediligendo tre generi di romanzo: gillo, rosa e fantascienza.

Le proposte che risulteranno essere le migliori, in ognuno dei tre generi letterari, oltre alla pubblicazione, riceveranno una targhetta riconoscitiva utile alle divulgazioni di comunicazione, e la prima presentazione ufficiale del libro che si svolgerà a Salerno.

È possibile inviare gratuitamente il vostro romanzo all’indirizzo: concorsoletterario@saggeseeditori.it con oggetto:

– “Concorso letterario”;

– autore;

– titolo;

– genere di romanzo.

Alla email va allegata anche una biografia dell’autore.

Il concorso è totalmente gratuito è possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Termini e info sulla pagina Facebook “Saggese Editori” o sul sito internet saggeseeditori.it nella sezione concorso letterario.

