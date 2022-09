Asl Salerno: dalla campagna dei saldi estivi fino alla campagna elettorale

Dopo le deliberazioni adottate all’Asl dall’ex direzione aziendale Iervolino-Palumbo-Primiano nel periodo dei saldi estivi: nomine dirigenziali “a go-go”, come quella che ha interessato la sua stessa segretaria R.C. di altri dirigenti incaricati senza procedure concorsuali, ed con un grande punto interrogativo sui titoli posseduti. Poi c’è stato il periodo della campagna dei ribassi “da Iervolino tutto a poco prezzo” con l’illegittima proroga dei componenti dell’organo di valutazione (Oiv), nonostante la pubblicazione di un bando di concorso e candidati partecipanti beffati, presumibilmente, dalla presenza nei componenti prorogati nell’Oiv di una dottoressa in strettissima parentela con il presidente del Collegio Sindacale dell’Asz anch’egli ri-ri-rinnovato oramai da più di vent’anni. Poi i saldi “Iervolino svuota tutto” con il pagamento di progetti, per centinaia di migliaia di euro a favore, guardano un po’, anche di esponenti di rilievo del Partito Democratico, i c.d. “soliti noti”. Tema dei progetti che stiamo segnalando quotidianamente e di cui l’Oiv che dovrebbe controllare non si sa, ed il Collegio Sindacale che a sua volta dovrebbe sollecitare l’Oiv (“organi sono parenti”) boh? Resta la speranza che prima o poi qualche auto dell’Autorità giudiziaria, si fermi sotto via Nizza con il lampeggiante acceso ed agenti di polizia vadano a sequestrare un po’di carte per accertare la legittimità dell’erogazione di questi compensi extra perché addirittura l’ultima determina è stata firmata da un dirigente che pare non avesse la competenza per materia alla firma. Ma forse con l’Ing. Sosto nuovo direttore generale qualcosa cambierà? Forse riuscirà a resistere alla “voce del Padrone”? Revocherà tutti provvedimenti che riterrà illegittimi adottati da Iervolino almeno quelli degli ultimi 30 giorni della gestione saldi estivi? Precisiamo atti che se non revocati, continueranno a svolgere effetti anche nella sua gestione e di cui l’Ing. Sosto è omissivamente responsabile. Aspettiamo e speriamo. Il punto è che: chi di speranza vive, disperato muore. Infatti , in piena campagna elettorale, proprio durante la nuova gestione dell’Ing. Sosto, la sorella del braccio destro del Presidente De Luca, la dott. sa Milena Coscioni responsabile del settore mobilità e concorsi, sicuramente compulsata da chi ne aveva la necessità, ad un soffio dalla nomina di coordinatrice della struttura complessa del Personale, è andata ben oltre dal proporre assunzioni e trasferimenti di personale all’Asl Salerno ( e non si è capito se verificando prima se vi fossero o meno i posti disponibili nel fabbisogno del Personale autorizzato dalla Regione) nel periodo “ Iervolino qui pago io”, sembrerebbe che la responsabile dei reclutamenti ha assunto direttamente un nuovo dirigente avvocato all’Asl Salerno e messo a stipendio sotto la gestione del nuovo direttore generale Ing. Sosto. La prova che la dott.ssa Coscioni abbia assunto lei direttamente, e “messo a stipendio” un nuovo dirigente all’Avvocatura dell’Asl Salerno è data dal fatto che all’albo pretorio dell’azienda, dopo aver guardato e riguardato, la delibera di assunzione di questo nuovo dirigente avvocato proprio non l’abbiamo trovata. Va bene che è la sorella del braccio destro del Presidente De Luca ma che addirittura avesse il potere di assumere direttamente dirigenti nella pubblica amministrazione: siamo all’inverosimile. Per cui signori e signori preparatevi: siamo passati dalla campagna dei saldi alla campagna elettorale e complimenti al nuovo D.G. Ing. Sosto per l’inizio pirotecnico, tanto più scoppiettante quanto inconsapevolmente responsabile.

