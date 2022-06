Asl e ospedali, a fine mese la nomina dei nuovi manager e il post Iervolino

Dalla Regione Campania non sembra esserci grande interesse verso le nomine dei nuovi direttori generali di Asl e ospedali campani. Ieri la giunta regionale avrebbe dovuto chiudere l’iter sulla nomina dei nuovi manager ma sembra aver preso ancora tempo, considerando che la scadenza ultima è fissata per la fine del mese di giugno e, dunque, solo nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità in questo senso. Su 17 direttori generali, 13 sono in scadenza di mandato. Tra questi, Anna Iervolino, che ha guidato finora l’azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Federico II e Maria Morgante che – dopo due mandati consecutivi – deve dire addio all’azienda sanitaria locale di Avellino e trasferirsi, magari, altrove. L’ultima parola spetta al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che avrebbe già tenuto i primi colloqui con i 108 candidati, convocati dalla Commissione di valutazione. Sono 35 i nomi, quasi tutti avrebbero indicato tutte le aziende; per il 25% si tratta di donne. In corsa ci sono: Maria Corvino, attuale direttrice sanitaria aziendale della Asl Napoli 1 centro, dove nella direzione strategica affianca Ciro Verdoliva. La Corvino è stata a capo del dipartimento dell’azienda metropolitana, poi direttore sanitario del Pellegrini quindi con l’interim attribuitole all’Ospedale del mare è infine approdata nel ruoli apicali centrali della Asl. Tra i nomi più quotati anche Monica Vanni omologa della Corvino nella Asl Napoli 2 nord. Già direttrice di distretto a Pozzuoli, proviene da Aversa, dove era dirigente del Sert (servizio tossicodipendenze). Anche qui affiancava l’attuale direttore generale Antonio D’Amore di cui ha seguito le orme. Per entrambi l’ambizione di una conferma o del salto verso la guida di aziende dell’area metropolitana (oltre alla Asl ci sono il Cardarelli e l’Azienda dei Colli) mentre al Santobono Rodolfo Conenna solo tra un anno vedrà scadere il suo incarico triennale. Scorrendo la lista troviamo Emilia Vozzella che concorre solo alla Asl di Avellino, al Moscati, al San Pio di Benevento e all’azienda dei Colli. Proviene dai ruoli sanitari della Asl di Avellino e attualmente è direttrice sanitaria aziendale del policlinico Federico II. Al momento, nessun nome sembra essere certo: tanti i possibili successori di Iervolino, a capo dell’Asl di Salerno ma solo a fine mese si saprà con certezza chi arriverà al suo posto. La valutazione ovviamente spetta al presidente di Palazzo Santa Lucia che, e non è difficile crederlo, potrebbe ribaltare la situazione, mettendo ai posti di comando suoi fedelissimi. e.n

