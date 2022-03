“Asia for Ucraina”, due tir di beni di prima necessità in partenza da Salerno

di Monica De Santis

Partiranno da Salerno due tir carichi di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. L’iniziativa “Asia for Ucraina” è resa possibile grazie alla generosità di alcuni imprenditori salernitani che hanno messo a disposizione i loro mezzi, i loro autisti, ed altri medicinali, estintori, coperte e cibo, per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con la signora Olga Tarasyyk che dall’inizio del conflitto, insieme con altre connazionali, e con la sua associazione, si è attivata per aiutare e sostenere i suoi connazionali rimasti in patria. Un aiuto concreto per far giungere nei punti di raccolta al confine con l’Ucraina tutto quello che ormai da giorni si sta raccogliendo a Salerno. Tutto parte dal signor Fabio Bassi papà di Aisa, una giovane musicista salernitana, venuta a mancare, poco meno di un anno fa, a causa di una leucemia fulminante. E’ stato lui a raccogliere l’invito dell’associazione italo-ucraina della signora Olga, per inviare in Polonia, al confine con l’Ucraina, dove c’è un punto di raccolta per il popolo ucraino, un tir con tutto ciò che è stato raccolto in questi giorni. “Ogni giorno vengono persone a donarci cibo, medicinali e vestiti. – ha raccontato la signora Olga – Anche dalla provincia di Salerno. Abbiamo raccolto tanto, più di 30 tonnellate di cose. “Un piccolo gesto che speriamo possa essere d’aiuto a queste persone – ha spiegato Fabio Bassi – e soprattutto sensibilizzare le persone sull’inutilità di questa guerra. Tutto questo lo faccio nel nome di Asia, venuta a mancare lo scorso novembre, ed ho pensato che potesse essere nobile raffigurare in lei la solidarietà di tutto il popolo salernitano, che si è mobilitato donando ognuno quello che poteva”. A rendere possibile questo viaggio è Paolo Manzo, che ha generosamente messo a disposizione due mezzi di trasporto della propria azienda e due autisti. Partenza domenica pomeriggio, arrivo previsto giovedì… “All’inizio insieme a Fabio avevamo considerato un solo camion, ma poi vista la generosità di altri amici, di imprenditori e di semplici cittadini, ci siamo resi conto che non bastava e così ho messo a disposizione un secondo mezzo, sperando di farcela, altrimenti metteremo anche il terzo”. E per augurare buon viaggio ai due autisti e al tempo stesso salutare le due comunità, quella salernitana e quella ucraina, domenica mattina alle ore 11, in piazza della Concordia i due mezzi, carichi di prodotti per l’Ucraina, saranno salutati da un momento musicale, offerto dagli allievi del Conservatorio Martucci di Salerno, dove Asia studiava e che con grande piacere hanno accolto l’invito e dato la loro disponibilità a lanciare un messaggio di pace attraverso la musica.

