Artificieri sotto casa De Luca per uno scaldino elettrico

Momenti di tensione questa mattina nei pressi dell’abitazione del governatore De Luca. E’ stato rinvenuto, infatti, un pacco sospetto all’altezza del portone tanto da allertare le forze dell’ordine. In pochi minuti è stata isolata la zona con l’arrivo degli artificieri che hanno provveduto ad esaminare il pacco sospetto. alla fine sospiro di sollievo per tutti, compreso per il governatore De Luca. Si trattava soltanto di uno scaldino elettrico posto nelle vicinanze del portone dell’edificio dove è situata la casa del governatore, nell’attesa dell’arrivo degli operatori ecologici salernitani per il ritiro domiciliare.

