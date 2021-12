“Arte al tempo del Coronavirus”, un libro con le riflessioni di artisti e esperti

Un volume che raccoglie gli stati d’animo, le emozioni e le opinioni degli artisti, molti dei quali salernitani, maturate durante l’emergenza pandemica, a dimostrazione che l’arte non si è mai fermata. Si terrà domani (domenica 12 dicembre) a partire dalle ore 19,30, al teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo 14, Milano), la presentazione del libro “Arte al tempo del Coronavirus”, edito da Skira. Con la curatrice salernitana Veronica Nicoli interverranno: Piero Addis, Director The International Society of the Arts New York; Jean Blanchaert, gallerista, Curatore e Critico d’arte; Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima; Alessandro Bonfanti Skira editore; Armando Principe Presidente Prince Group srl; Rosario Sprovieri, curatore d’arte e funzionario per la promozione e comunicazione del MiC di Roma. Curato da Veronica Nicoli, con un’introduzione di Jean Blanchaert e Rosario Sprovieri, il volume è arricchito anche dai testi di Georgia Bava, (capo dipartimento Arte Moderna e Contemporanea Finarte Roma), Ilaria Bonacossa (direttrice di Artissima), Renato Lori (direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli), Rossella Novarini (presidente della casa d’aste “Il Ponte”), Mario Stefanini (presidente di ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea), Piero Addis (Director The International Society of the Arts New York), Johanna Penz (direttrice Art Kunstmesse Fiera di Innsbruck) Umberto Di Marino (direttore della Galleria Umberto Di Marino), Stefano Raimondi (direttore artistico Art Verona), Laura Trisorio (Studio Trisorio Napoli), Lia Rumma (Galleria Lia Rumma Napoli e Milano). L’evento è organizzato e sponsorizzato dalla società Prince Group, di Armando Principe, che ha a Salerno il suo punto di riferimento per la commercializzazione e la promozione di opere d’arte realizzate da artisti emergenti. Farà da corollario alla presentazione del libro una mostra pittorica intitolata: “Antivirus: L’arte salverà il mondo”, in cui saranno esposte le opere di molti artisti salernitani presenti nel volume. “Questo libro documenta un periodo storico in cui all’arte è stato affidato il compito di condividere un messaggio di luce e di speranza attraverso arcobaleni di colori e di pensieri – ha spiegato la curatrice Veronica Nicoli – Protagonisti sono centinaia di artisti che, con testimonianze e opere d’arte condivise durante la pandemia da Coronavirus, raccontano un lasso di tempo che ha condizionato la vita di migliaia di persone. Le opere d’arte prodotte in questa emergenza, che ha coperto quasi tutto il 2020 e ancora non si è del tutto esaurita, ci permettono di leggere il forzato isolamento come un periodo produttivo sul piano creativo”. La curatrice ha, inoltre, sottolineato che “uno spazio significativo è dedicato alle riflessioni di tutti gli stakeholder del mercato dell’arte, quali collezionisti, rappresentanti di gallerie, case d’asta, musei pubblici e privati, operatori ed esperti di settore, chiamati a esprimere la propria opinione sugli impatti della pandemia sul mercato dell’arte e, più in generale, sul mondo della cultura artistica. Il libro “Arte al tempo del Coronavirus” è quindi una fotografia dell’arte intesa in ogni suo aspetto – di creazione come di fruizione – ai tempi del Covid-19, e uno strumento di approfondimento utile a tracciare nuove vie di reazione, nuovi modi per affrontare la crisi e trovare soluzioni nel sistema dell’arte e nel mondo della cultura”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia