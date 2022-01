Arriva l’ok dalla Giunta per il Distretto del Commercio

E’ stato approvato ieri mattina dalla giunta comunale il “Distretto del Commercio” a Salerno. Ad annunciarlo l’assessore Alessandro Ferrara che spiega come in questo modo venga avviato “Un importante procedimento con nuove fasi di indirizzo per il nostro territorio comunale”. Il distretto del commercio di Salerno, prosegue ancora l’assessore alle attività produttive e al turismo… “Mira a perseguire politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi ai cittadini nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali”. Dunque un importante passo avanti per il rilancio del commercio in città, ma anche per la sua crescita turistica.

