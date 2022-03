Arrestato Alfredo Erra: percorreva a piedi l’autostrada

di Erika Noschese

Un omicidio premeditato quello avvenuto questa mattina in via Trento, a Pontecagnano Faiano. Stando a quanto emerso fino ad ora, infatti, Alfredo Erra, ex fidanzato di Anna Borsa, la 30enne sparata alla testa questa mattina, è uscito di casa con l’intenzione di mettere fine alla vita di quella donna che ha tanto amato, fino al punto di vederla morire. Erra non riusciva a superare la fine della relazione e anche sui social non era nuovo ad esternazioni violente nei confronti della sua ex fidanzata e del suo migliore amico verso il quale nutriva una forte gelosia. Così, questa mattina è uscito, si è diretto presso il salone dove lavorava Anna, ha chiesto di parlarle e l’ha colpita alla testa. L’uomo si è poi dato alla fuga: è stato rintracciato dalla polizia stradale di Eboli mentre percorreva a piedi l’autostrada, con un trolley di colore blu perchè, forse, premeditava la fuga. “La Famiglia di Salerno Pulita si stringe attorno ad Ettore Borsa, il nostro dipendente colpito dalla immane tragedia della perdita della figlia Anna, vittima, questa mattina a Pontecagnano Faiano, dell’ennesimo episodio di femminicidio. Ci stringiamo, tutti insieme, in una silenziosa preghiera perchè Dio accolga tra le sue braccia misericordiose Anna e dia la forza ad Ettore di affrontare l’immenso dolore di un padre”, ha dichiarato il presidente della Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.

